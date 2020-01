Calciomercato Juventus, bocciato da Sarri sta per tornare a casa sua (Di venerdì 31 gennaio 2020) Calciomercato Juventus, manca solo l’annuncio ufficiale ma i dettagli per il passaggio di Emre Can al Borussia Dortmund sono stati definiti. Mercato Juventus: ci sono voluti sei mesi ma alla fine il caso Emre Can è stato risolto. Il centrocampista tedesco non è mai rientrato nelle rotazioni di Maurizio Sarri, doveva già partire in estate … L'articolo Calciomercato Juventus, bocciato da Sarri sta per tornare a casa sua proviene da www.inews24.it. inews24

