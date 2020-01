Calciomercato Cagliari, intesa con la Spal per lo scambio Paloschi Cerri (Di giovedì 30 gennaio 2020) Cagliari e Spal hanno trovato l’accordo per uno scambio di prestiti che coinvolge Paloschi e Cerri: gli aggiornamenti Un attaccante per un attaccante. Questo il succo dell’operazione manovrata congiuntamente dal Cagliari e dalla Spal e che riguarda Alberto Paloschi e Alberto Cerri. Secondo quanto si apprende da gianlucadimarzio.com, infatti, le due società avrebbero raggiunto l’intesa per uno scambio di prestiti. Entrambi i giocatori si sposteranno secondo la formula del prestito secco. Leggi su Calcionews24.com calcionews24

