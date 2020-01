Borse premio per giovani a rischio devianza recuperati con le attività nautiche (Di giovedì 30 gennaio 2020) Premiazione dei ragazzi partecipanti al progetto dell’Associazione Life contro la devianza minorile. Venerdì 7 febbraio ore 11.00 saranno consegnate dieci Borse premio per altrettanti progetti di vita. Dieci storie, dieci pezzi unici, dieci restauri di vita cui saranno donati dei contributi per permettere ad altrettanti ragazzi di continuare il proprio percorso di rinascita. E’ la storia di “Scugnizzi a Vela”, l’attività di integrazione promossa dall’associazione Life Onlus rivolta ai giovani a rischio di devianza ed emarginazione dell’area penale campana che presenterà venerdì 7 febbraio alle 11 presso la Base Navale della Marina Militare Napoli, il proprio Bilancio Sociale 2019. L’iniziativa si propone di offrire ai ragazzi, che stanno attualmente scontando un provvedimento di legge, un modello di vita caratterizzato dai principi insiti nelle attività marinare e nel ... 2anews

