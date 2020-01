Almanacco del 30-01-2020 ore 07:30 (Di giovedì 30 gennaio 2020) Almanacco del giorno siamo già quasi alla fine del mese come passa il tempo giovedì 30 gennaio Buongiorno da Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda Santa Giacinta Marescotti anche Santa Martina Martire che ricordo la nostra Martina è nel tempo Vabbè Martina del versione latino Martino 3 origine del nome del Dio Marte Siete delle guerre galliche grazie alla popolarità di Santi celebre mon ami ancora larga diffusione in tutto il mondo Cristiano ha un’indole battagliera da moderna Nazioni Unite una notevole equilibrio interiore per questo sei essere disponibile maniere delicate vivace piace agli uomini ed è corteggiata ma con loro a stendere un atteggiamento chiaro è deciso perché non vuol vedere soffrire e nemmeno avere sensi di colpa ama vivere in un clima di grande rilassatezza e d’amicizia si confida piùle persone più adulte di lei facciamo tantissimi auguri a tutti ... romadailynews

