Venezia, domenica mattina città isolata per rimuovere una bomba (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Chiusi aeroporto e stazione di Mestre, circa 3500 persone allontanate dalle loro case in un perimetro di quasi due chilometri per disinnescare un ordigno della Seconda guerra mondiale repubblica

