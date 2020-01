Uno mattina in famiglia, Codacons denuncia Tiberio Timperi, conduttore replica (Di mercoledì 29 gennaio 2020) "Sabato 25 gennaio su Rai Uno, nel corso della trasmissione Uno mattina in famiglia, il conduttore Tiberio Timperi stava interloquendo con un telespettatore in collegamento dalla Calabria. Il telespettatore, dovendo rispondere ad un quiz, ha invocato un aiuto da parte del pubblico presente in studio. A questo punto il conduttore Timperi ha risposto: 'Se non ti aiutiamo, andremo a fare i piloni della Salerno - Reggio Calabria', accompagnando tale pessima battuta ad una mimica fin troppo esplicita. In questo modo si attribuiscono a tutti i calabresi, indistintamente, comportamenti mafiosi". Francesco Di Lieto, vicepresidente nazionale del Codacons, prosegue la sua denuncia attaccando Tiberio Timperi, che conduce il contenitore mattutino del weekend di Rai1 con Monica Setta:Tanto non è degno di un servizio pubblico, profumatamente pagato da tutti i cittadini, a nessuno può essere ... blogo

