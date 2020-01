Trionfo di Peaky Blinders agli NTA Awards, Cillian Murphy grande assente ma ringrazia i fan in un video (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Peaky Blinders conquista gli NTA Awards 2020, la cerimonia britannica che ogni anno premia il meglio dei programmi televisivi in onda sul Regno Unito. Giunta alla sua venticinquesima edizione, i National Television Awards si sono tenuti all'arena O2 di Londra e ha visto vincere, oltre alla serie creata da Steven Knight, anche Strictly Come Dancing, Ant & Dec ed Emmerdale. I fan di Peaky Blinders hanno risposto con entusiasmo al Trionfo della famiglia Shelby, con il cast (quasi) al completo per ritirare il premio per miglior serie drammatica. grande assente della serata, l'attore protagonista Cillian Murphy, vincitore del NTA per miglior interpretazione in una serie drammatica. La star è riuscita a battere una forte concorrenza: Idris Elba con Luther, Jodie Comer con Killing Eve, Michael Stevenson con Casualty, e Suranne Jones con Gentleman Jack. La cerimonia ha premiato anche ... optimaitalia

