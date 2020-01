“Sono il figlio segreto di Carlo e Camilla, nato dal loro amore clandestino” (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Il figlio segreto del principe Carlo e Camilla Parker “Sono anni che Carlo, Camilla e la Regina cercano di nascondere la verità su di me, ma ora basta”. A parlare è Simon Charles Dorante-Day, 53enne nato nel Regno Unito che ora vive nel Queensland, in Australia. L’uomo sostiene di essere il figlio del principe Carlo d’Inghilterra e di Camilla Parker Bowles e dice di essere nato dalla loro relazione clandestina. Non è la prima volta che l’ingegnere elettronico e delle telecomunicazioni australiano parla alla stampa, questa volta però non si è fermato alla denuncia sui tabloid ma ha voluto presentare un’azione legale contro il principe del Galles per rivendicare il secondo posto nella linea di successione al trono britannico. Simon Charles Dorante-Day chiede la dichiarazione giudiziale di riconoscimento di paternità e maternità naturale e il test del ... tpi

