Senato dedica evento a Sanremo, Lorella Cuccarini conduttrice per Rai2 (Di mercoledì 29 gennaio 2020) In attesa che inizi ufficialmente la 70esima edizione, la Rai parte con le celebrazioni del Festival di Sanremo. Infatti, Rai2 (e non Rai5, come inizialmente previsto) sabato prossimo 1 febbraio, a partire dalle ore 11.00, trasmetterà in diretta dal Senato della Repubblica un evento condotto da Lorella Cuccarini e dedicato - si legge nella descrizione dello stesso - "alla storia del costume e della società italiana raccontati attraverso le canzoni che hanno fatto grande il Festival di Sanremo".L'iniziativa, fortemente voluta dal Presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati, è realizzata sulla base di un protocollo d'intesa con la Rai-Radio televisione italiana, e rientra nella rassegna Senato&Cultura, avviata un anno fa.Senato dedica evento a Sanremo, Lorella Cuccarini conduttrice per Rai2 pubblicato su TVBlog.it 29 gennaio 2020 17:20. blogo

