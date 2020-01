Santanchè indagata. Disse: «Il 90% delle donne che arrivano in Italia vanno a fare le put***e sulle strade!» (Di mercoledì 29 gennaio 2020) La senatrice di Fratelli d’Italia Daniela Santanchè risulta ufficialmente indagata per diffamazione aggravata, propaganda e istigazione all’odio razziale dalla Procura di Genova dopo la denuncia di Aleksandra Matikj, Presidentessa del Comitato per gli Immigrati e contro ogni forma di discriminazione. Santanchè era stata denunciata per aver affermato, più di una volta, durante la trasmissione televisiva Cartabianca dello scorso 19 novembre, che «il 90% delle donne che arrivano in Italia vanno a fare le puttane sulle strade!». Avevo poi fatto rifermento, alzando ulteriormente il tono della voce, alle «nigeriane». Alla conduttrice Bianca Berlinguer che le chiedeva: «E tutte le donne che vengono qua coi bambini che muoiono in mare?», Santanchè aveva risposto: «Le donne che arrivano in Italia sono messe sulla strada a fare le prostitute!». La senatrice aveva ribadito il ... open.online

