Quando gioca il Napoli si ferma anche l’acqua (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Il traffico, il rumore, i ricoveri al Pronto soccorso, persino i reati diminuiscono Quando il Napoli è in campo. E poi c’è l’acqua. Sì, l’acqua: Quando gioca il Napoli la città ne consuma il 20% in meno. E’ come se all’improvviso sparissero 200.000 napoletani, per 90 minuti. E’ la rilevazione di ABC – Acqua Bene Comune di Napoli, che ha calcolato “grazie ai sofisticati sistemi di telecontrollo”, la variazione dei consumi e dei flussi durante Napoli-Juventus di domenica scorsa. “In un’altra città “normale” – scrive ABC sulla pagina Facebook – non avrebbe avuto spiegazione razionale. Anzi, appena manifestata, avrebbe provocato un allarme e indotto il gestore della rete idrica all’uscita delle squadre di pronto intervento alla ricerca di una fantomatica rottura che non avrebbero mai trovato. A Napoli, oramai, ci siamo ... ilnapolista

napolista : Quando gioca il #Napoli si ferma anche l'#acqua - ilNapolista - carlitos972 : @RY8113 @pm_mattera @sscnapoli Io invece ho notato che quando gioca con Mertens e servito meglio e fa quasi sempre gol - pepito2402 : @Cobretti_80 @DiMarzio Pure quando gioca l’Inter non scherza -