La scienza mette a nudo la Fornarina di Raffaello

Riprese ad altissima risoluzione e scansioni ai raggi X stanno mettendo a nudo la Fornarina di Raffaello, per svelare i segreti che si celano dietro una delle opere piu' celebri dell'artista urbinate a 500 anni dalla sua morte. Accade alle Gallerie Nazionali Barberini Corsini di Roma, dove il dipinto e' al centro di una tre giorni di studi e approfondimenti in vista del trasloco per la mostra in programma dal 5 marzo alle Scuderie del Quirinale. Fino a giovedi' 30 gennaio, i visitatori di Palazzo Barberini avranno l'opportunita' di osservare da vicino le indagini condotte dagli esperti, inclusi i ricercatori dell'Istituto nazionale di fisica nucleare (Infn). I lavori sono cominciati con un'acquisizione fotogrammetrica Gigapixel+3D del dipinto, realizzata dal team di Haltadefinizione: una ripresa ad altissima risoluzione, sul fronte, ...

