Infortunio Joao Felix: lesione muscolare alla gamba sinistra (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Infortunio Joao Felix: come riporta il comunicato dell’Atletico Madrid, Joao Felix ha rimediato una lesione muscolare Stagione sfortunatissima per l’Atletico Madrid. Come riporta il sito ufficiale dei Colchoneros, Joao Felix ha rimediato una lesione muscolare alla gamba destra durante il match contro il Leganes. Questo il comunicato. «João Félix ha rimediato una lesione muscolare alla gamba destra durante la partita contro il Club Deportivo Leganés. Prima della persistenza del disagio dopo il giorno di riposo, i medici hanno eseguito test per rilevare la lesione e rimangono in attesa di evoluzione» Leggi su Calcionews24.com calcionews24

