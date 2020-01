Il centro orafo Tarì rafforza la comunicazione: due partnership strategiche per rilanciare il marchio (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Il centro orafo Il Tarì, punto di riferimento nel mondo orafo nazionale e internazionale, ha individuato due nuovi partner strategici per rafforzare la sua presenza sul mercato. La nuova struttura viene ufficializzata alla vigilia dell’evento “Spring Preview”, in programma dal 14 al 16 marzo, uno dei tre appuntamenti fieristici in programma presso l’hub di Marcianise, in grado di attirare complessivamente 100 espositori esterni, oltre 25.000 visitatori, player e rappresentanti di 400 aziende interne. Per consolidare il posizionamento all’interno di uno scenario competitivo di prestigio e valorizzare l’unicità di questo spazio e delle realtà imprenditoriali simbolo della filiera orafa dell’area campana, non solo in Italia ma anche nello scenario europeo, il presidente Giannotti ha conferito l’incarico ad Havas Pr Milan, società italiana parte di uno dei principali gruppi di comunicazione ... ildenaro

