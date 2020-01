Igor il Russo, inizia il processo in Spagna. In aula il killer sorride e fa il segno della vittoria (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Igor il Russo è a processo in Spagna. Apposta per lui hanno costruito una gabbia blindata nell’aula del tribunale di Teruel, dove martedì si è tenuta la prima udienza del procedimento che lo vede imputato per il tentato omicidio di due agricoltori. All’interno della “scatola” di vetro e ferro in cui è rinchiuso, il pluriomicida sorride e fa il segno della vittoria davanti alle fotocamere. Nel 2017 uccise due persone e ne ferì un’altra nelle campagne fra Bologna e Ferrara. Fuggì poi in Spagna, dove assassinò altre tre persone. Norbert Feher, detto Igor il Russo, è considerato “estremamente pericoloso” e c’è il timore che possa fuggire. Proprio per questo è stata costruita nell’aula di Teruel la gabbia di quattro metri quadrati, dal peso di 700 chili e dal costo di 7mila euro, realizzata in vetro blindato in policarbonato e acciaio ad ... ilfattoquotidiano

