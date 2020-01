Foto, specifiche e prezzo Samsung Galaxy Z Flip: adesso sappiamo tutto (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Il Samsung Galaxy Z Flip verrà presentato il prossimo 11 febbraio insieme alla gamma dei Galaxy S20, ma, grazie alla puntualità ed alla competenza di 'winfuture.de', ne conosciamo già le specifiche tecniche. In particolare, è emerso che il pieghevole adotterà il sistema operativo Android 10 con One UI 2.0, oltre che il processore Snapdragon 855+ a 7nm e lo schermo Dynamic AMOLED da 6.7 pollici con AOD, Infinity-O e risoluzione FullHD+ (2636 x 1080 pixel). Il pannello secondario Super AMOLED misurerà 1.06 pollici (risoluzione di 300 x 116 pixel), sempre con AOD. I GB di RAM disponibili saranno 8, mentre 256GB la memoria interna di tipo UFS 3.0 (non espandibile). La Fotocamera principale del Samsung Galaxy Z Flip monterà un sensore primario da 12MP con tecnologia dual pixel, apertura f/1.8, angolo di 78°, ed un sensore secondario super-grandangolare da 12MP (apertura f/2.2, angolo di ... optimaitalia

