Coronavirus, mascherine esaurite in via Paolo Sarpi a Milano: “Finite da giorni, non si trovano più” (Di mercoledì 29 gennaio 2020) mascherine antivirus esaurite in pochi giorni, rifornimenti introvabili e clienti in coda per avere informazioni. Le farmacia milanesi sono costrette a un super lavoro per effetto dei timori legati all'emergenza Coronavirus, anche se in Italia finora non si sono registrati casi di contagio. A Milano, soprattutto nella zona di via Paolo Sarpi, i prodotti sono andati a ruba. "In tanti vengono a chiederci le mascherine, ma non se ne trovano più ormai da qualche giorno". fanpage

SkyTG24 : Mascherine contro il Coronavirus: le tipologie esistenti e quali funzionano meglio. FOTO - UNICEF_Italia : In partenza dalla base logistica dell'UNICEF a Copenaghen verso #Wuhan (Cina) attrezzature sanitarie (40.000 tute,… - ma_davero : Questa è seria. Nessuna intenzione di creare panico. Venerdì mia madre parte per gli Emirati (una famiglia lì è inf… -