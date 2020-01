Confesercenti Napoli, sos allo Stato: Con il Comune in dissesto a rischio centinaia di Pmi e migliaia di addetti (Di mercoledì 29 gennaio 2020) E’ altissimo il grido di Confesercenti Napoli. Il rischio di dissesto finanziario del Comune di Napoli, dopo la sentenza della Corte Costituzionale, metterebbe in ginocchio migliaia di imprese napoletane. In attesa degli sviluppi della vicenda e dei passi che intenderà compiere il Comune di Napoli, tante imprese napoletane che lavorano con l’Ente di Palazzo San Giacomo sono in allarme e temono sospensione, rinvio o (nell’ipotesi peggiore) annullamento dei pagamenti già previsti. «Confersercenti di Napoli – dice Vincenzo Schiavo, presidente di Confesercenti Napoli e Campania – lancia l’allarme e chiede aiuto allo Stato. Attenzione, qui non è in gioco il futuro dell’amministrazione ma di migliaia di lavoratori e centinaia di imprese napoletane. L’effetto del possibile dissesto non cadrebbe sulla governance dell’amministrazione ma sulle ... ildenaro

