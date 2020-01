Conegliano-Chieri in tv e streaming: orario, programma e palinsesto Coppa Italia volley 2020 (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Oggi mercoledì 29 gennaio si gioca Conegliano-Chieri, quarto di finale della Coppa Italia 2020 di volley femminile. Al PalaVerde di Treviso andrà in scena una partita da dentro o fuori: chi vince si qualifica alla Final Four in programma nel weekend del 1-2 febbraio a Busto Arsizio, chi perde viene eliminato dalla competizione a cui sono state ammesse le migliori otto squadre al termine del girone d’andata di Serie A1. Sulla carta non dovrebbe esserci storia, si preannuncia una partita a senso unico vista la differente caratura tecnica delle due formazioni ma attenzione a possibili sorprese. Conegliano sarà spinto dal proprio pubblico verso il successo, le Campionesse d’Italia saranno trascinate dalle fuoriclasse Paola Egonu, Miriam Sylla, Kimberly Hill e non dovrebbero avere particolari problemi contro le piemontesi che però cercheranno una magia in trasferta. Di seguito il ... oasport

