Calciomercato, le ultime: Piatek lascia il Milan, Giuseppe Rossi torna in patria? (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Due giorni esatti circa alla chiusura del Calciomercato invernale. ultime mosse delle squadre per provare ad “aggiustare” ciò che manca o piazzare alcuni esuberi. In tal senso, molto attivo in uscita è il Milan. Oltre a Suso e Rodriguez, infatti, a salutare è anche Krzysztof Piątek. L’interesse con l’Herta Berlino, poi trattativa, è diventato concreto. Il calciatore, che appena un anno fa segnava una doppietta in Coppa Italia al Napoli all’esordio in rossonero, e che faceva presagire dunque un futuro ben diverso con questa maglia, è passato in Germania: trasferimento a titolo definitivo con 27 milioni di euro più bonus finiti nelle casse del Diavolo. Calciomercato, duello Juventus-Inter. Botti di Genoa e Fiorentina, colpi di scena per Bologna e Sampdoria Chi potrebbe tornare a calcare un campo da calcio (per l’ennesima volta) è lo ... calcioweb.eu

DiMarzio : #Milan - Siviglia, parti vicinissime per il trasferimento di Suso. Saelemaekers dell'Anderlecht e Januzaj in corsa… - DiMarzio : #Chelsea, adesso su Giroud c'è il Tottenham di Mourinho - DiMarzio : #Calciomercato | #Roma, capitan #Florenzi ai saluti: le ultime sulla trattativa con il #Valencia -