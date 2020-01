Autostrade: come la revoca della concessione sta per diventare l’ennesima bugia elettorale del M5S (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Multe, sconti sui pedaggi, severe reprimende ma niente revoca della concessione: dopo il voto in Emilia-Romagna e Calabria il presidente del Consiglio Giuseppe Conte si è presentato in tv per parlare anche della promessa nei confronti di Autostrade, e ancora una volta, come fa ormai da mesi, ha annunciato la chiusura imminente di un dossier che sembra invece eterno. E pieno di spifferi, visto che quello che esce dai ministeri interessati, in primis le infrastrutture, è che la famosa revoca della concessione si allontana. Autostrade: come la revoca della concessione sta per diventare l’ennesima bugia elettorale del M5S Al suo posto, scrivono oggi i giornali, ci sarebbero sanzioni e sconti sui pedaggi. Secondo Paolo Baroni, che ne parla oggi sulla Stampa, il premier vuole avere ogni possibile pezza di appoggio per evitare di infilarsi in quella che rischia di trasformarsi in una ... nextquotidiano

Autostrade : come la revoca della concessione sta diventando una barzelletta : “Non abbiamo ancora raccolto gli ultimi pareri ma a breve decideremo”. Decidiamo per la revoca ? Non glielo anticipo”: ieri Giuseppe Conte da Lilli Gruber è tornato a buttare la palla in tribuna sulla revoca della concessione ad Autostrade , uno degli obiettivi dirimenti di questo governo secondo Luigi Di Maio e Alessandro Di Battista che però rischia di diventare come l’Araba Fenice: Marco Travaglio gli ha fatto notare che ...

Le Autostrade italiane finalmente si rimettono a nuovo - ecco come : Il piano di autostrade per l’Italia prevede la completa digitalizzazione delle procedure e dei processi lavorativi aziendali. Grandi investimenti per la manutenzione. Un nuovo vestito per un vecchio ‘cliente’. autostrade per l’Italia ha deciso di investire per rimettere a lucido un piccolo mondo dove ogni giorno transitano migliaia di persone. Clienti che spesso e volentieri […] L'articolo Le autostrade italiane ...

Code sull’A14 per le tratte chiuse : come ottenere i rimborsi da Autostrade : I rimborsi li possono chiedere gli utenti che durante le giornate del 5, 6 e 7 gennaio dovessero subire ritardi significativi nei tempi di viaggio

Parlamento - Banca d'Italia - Autostrade : ecco come s'è smarrito il senso dello stato : Il senso dello stato , un valore ormai smarrito ! Parlamento , Banca d’Italia e autostrade sono i tre maggiori esempi di questa tragica realtà. Non si è mai visto nella storia repubblicana che una legge di Bilancio venisse approvata in un solo ramo del Parlamento come è accaduto quest’anno in cui la C

Genova - Toti dopo crollo soffitto galleria A26 : “Allibiti. Ora piano straordinario con Autostrade è relativo : dobbiamo capire come stanno le cose” : “Nessuno si immaginava che crollasse il soffitto di una galleria appena finito l’incontro (con autostrade ndr.). L’episodio ci lascia allibiti perché è da tanto che chiediamo di conoscere la situazione di sicurezza delle nostre gallerie e dei nostri viadotti. Ora spetta alla magistratura capire cosa è successo”, così il governatore della Liguria, Giovanni Toti , commenta il crollo del soffitto di una galleria vicino a ...

Scontro Governo- Autostrade - la revoca non è scontata come sembra : Concessioni, Autostrade contro il governo. La revoca non è scontata come sembra nonostante il Milleproroghe. Se dovesse passare… In questo fine 2019 continua a tenere banco il discorso legato alla revoca delle concessioni au Autostrade. Dopo gli affondi di Luigi Di Maio dopo la tragedia del Ponte Morandi, la questione è tornata alla ribalta con la discussione sul Milleproroghe. Nel testo è stato inserito un articolo che cambia la ...

Autostrade : come la revoca delle concessioni può costarci 23 miliardi : Per le Autostrade i Benetton sono determinati a vendere cara la pelle. Ieri, per valutare i nuovi scenari, si è tenuto un lungo consiglio di amministrazione di Autostrade per l’Italia. Al termine è arrivato un comunicato con il quale il gruppo si riserva di «mettere in atto ogni azione a tutela della società e di tutti gli stakeholders» se la norma dovesse essere confermata. E annuncia di aver inviato al governo «una comunicazione» nella quale ...

Dagli aeroporti alle Autostrade - come si riorganizza l’impero Benetton sotto assedio : Edizione si prepara a riscrivere governance e struttura di controllo di Atlantia, che avrà due ceo. Ma anche a rivederne ...

Autostrade : Paita (Iv) - ‘decisa revoca Aspi? Governo spieghi come’ : Roma, 29 nov. (Adnkronos) – ‘Le dichiarazioni di esponenti del Governo lasciano intendere che sia ormai assodata la decisione di revocare le concessioni autostradali di Aspi. Data questa premessa, qual è la via scelta per dare concreta realizzazione a questo proposito?”. Lo dichiara Raffaella Paita, capogruppo di Italia Viva in Commissione Trasporti alla Camera.‘Sempre più spesso ‘ spiega – mi capita di ...

