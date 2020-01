Auto bruciate e chiodi: sulla A1 assalto a portavalori della Battistolli (che ha sede anche a Paderno) (Di mercoledì 29 gennaio 2020) assalto a un tir portavalori della Battistolli tra Milano e Lodi con 7 Auto incendiate, l’azienda che offre servizi di sicurezza con 60 sedi in tutta Italia, una anche a Paderno Dugnano, è finita nel mirino di un commando. Il tentato assalto è avvenuto poco dopo le 23 di ieri sera sull’Autostrada del sole. Il commando ha creato una doppia barriera di fuoco a nord, a San Zenone al Lambro, l’altra qualche chilometro più a sud a Lodi Vecchio. In mezzo ha fatto una distesa di chiodi sull’asfalto disposte dai banditi per bloccare la strada al portavalori che è stato speronato da un tir. su Il Notiziario. ilnotiziario

