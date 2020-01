Virus cinese | UE | pronti ad attivare meccanismo di protezione civile

CoronaVirus tenuto nascosto per segreto di stato cinese : l’ammissione del sindaco di Wuhan : Il sindaco di Wuan ha assicurato di aver fatto tutto il possibile per ridurre la diffusione del Coronavirus ma di aver dovuto attendere il via libera dalla autorità centrali di Pechino per divulgare le notizie in quanto le epidemie rientrano nel campo del segreto di stato in Cina. Nel frattempo cinque milioni di residenti hanno già lasciato la città.Continua a leggere

CoronaVirus cinese - cos’è e come proteggersi : I numeri dell’infezione crescono vertiginosamente. E salgono anche i decessi. Fa davvero paura il Coronavirus 2019-nCoV, tanto che l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha aumentato a livello 5 la valutazione del rischio. Preoccupa soprattutto che la situazione sia in qualche modo sfuggita di mano e che, dopo i primi casi in Paesi lontani dalla Cina, Europa compresa, che ci sia il rischio di un’epidemia su scala globale. Il Ministero della ...

Virus cinese - OMS : “preoccupazione” per i casi di contagio senza sintomi : L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha espresso “preoccupazione” per gli studi che riportano la possibilità di portatori di coronaVirus cinese senza sintomi e che potrebbero infettare altre persone. “La materia è preoccupante e la stiamo analizzando“, ha dichiarato il portavoce OMS Christian Lindmeier, in conferenza stampa a Ginevra. Ricevere pacchi dalla Cina, ha assicurato Lindmeier, “non comporta ...

CoronaVirus - caso sospetto a Pistoia : è una turista cinese. Italiani verso ponte aereo da Wuhan : caso sospetto di Coronavirus a Pistoia. Una turista cinese 53enne, originaria della provincia dell'Hubei, è ricoverata da ieri all'ospedale San Jacopo di Pistoia. È quanto...

CoronaVirus - caso sospetto a Pistoia : accertamenti su turista cinese : Una donna cinese di 53 anni è stata ricoverata all’ospedale San Jacopo di Pistoia. In una nota, l’Usl Toscana Centro fa sapere che il caso viene trattato come un “caso sospetto di Coronavirus”. La donna, una turista cinese, originaria della provincia di Hubei, si trovava su un pullman, in viaggio insieme ad una comitiva, in direzione di Lucca. Ad un certo punto, la donna ha iniziato ad accusare dei sintomi di ...

Virus cinese - Ministero della Salute : “Voli privati dalla Cina solo in scali sanitari” : La task force istituita dal Ministero della Salute sul nuovo coronaVirus cinese ha deciso nella riunione di oggi di “convogliare verso l’aeroporto sanitario di Roma Fiumicino gli eventuali voli privati in arrivo dalla Cina destinati allo scalo di Ciampino. Si sta procedendo – informa il dicastero – per estendere la stessa misura agli altri aeroporti italiani e consentire l’atterraggio dei voli dalla Cina solo ...

CoronaVirus - un caso sospetto a Pistoia : ricoverata una turista cinese dopo un malore in autogrill : dopo i due allarmi, poi rientrati, a Bari e Parma per possibili contagi da Coronavirus, l’attenzione si è ora spostata su Pistoia. Nella giornata di ieri una donna cinese è svenuta nell’autogrill di Serravalle, lungo l’autostrada A11 Firenze-Mare, in Toscana. La 53enne si trova ora all’ospedale San Jacopo di Pistoia per degli accertamenti. L’autogrill era stato chiuso alla clientela per qualche ora in attesa degli ...

Virus cinese - i ricercatori : “Il primo caso non è partito da mercato di Wuhan” : L'ultimo bollettino parla di 81 morti e oltre 2700 contagiati. Pechino proroga le festività di Capodanno. Il capo dell’Oms a Pechino

Il coronaVirus si è diffuso grazie al segreto di stato cinese : Il sindaco di Wuhan ha ammesso che le informazioni sul virus non sono state trasmesse tempestivamente, perché gli è mancata l’autorizzazione dei piani più alti a renderle pubbliche. Leggi

Salvini fa più danni del Virus cinese. L’epidemia piega le borse ma lo Spread migliora per il flop leghista : Da non credersi: i mercati temono il virus sovranista più di quello letale e misterioso del coronavirus partito dalla Cina, e che conta già oltre ottanta morti accertati ufficialmente, centinaia di contagiati e spese per miliardi di dollari tra costi della prevenzione e mancati guadagni dei comparti commerciali e dei trasporti. Mentre tutte le borse mondiali andavano giù sensibilmente, compresa la nostra Piazza Affari, solo i BTp italiani si ...

CoronaVirus cinese : la Farnesina “sta valutando il trasferimento aereo” per gli italiani a Wuhan : La Farnesina “sta valutando l’idea di trasferimento aereo” di “una settantina” di cittadini italiani presenti a Wuhan, l’epicentro dell’epidemia di Coronavirus: lo ha affermato il direttore dell’Unità di crisi della Farnesina, Stefano Verrecchia, durante il programma Rai “Uno Mattina” Verrecchia ha definito “complessa” l’attuazione del piano di rimpatrio, che ...