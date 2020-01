Vincenzo De Luca pronto per Regionali: “Famiglie e imprese contano più delle coalizioni” (Di martedì 28 gennaio 2020) Elezioni Regionali 2020: il governatore della Campania Vincenzo De Luca pronto a ricandidarsi per Palazzo Santa Lucia. Non escludendo appoggi dell’elettorato del M5S e di de Magistris. Archiviato il voto in Emilia Romagna (dove ha trionfato il candidato di centrosinistra, Stefano Bonaccini, dopo una durissima campagna elettorale contro Lucia Borgonzoni, esponente del centrodestra a trazione Lega) e in Calabria (vittoria di Jole Santelli, Forza Italia), tra le prossime elezioni Regionali spiccano quelle in Campania, in programma tra maggio e giugno (la data non è ancora stata stabilita). Il centrodestra dovrebbe riproporre come candidato Stefano Caldoro (caldeggiato da Silvio Berlusconi e già numero uno di Palazzo Santa Lucia dal 2010 al 2015), mentre il leader della Lega, Matteo Salvini, ha annunciato il suo arrivo a Napoli per martedì 18 febbraio. Dall’altro lato, promette battaglia ... 2anews

MOTORESANITA : ?? DICONO DI NOI #ProfessioniSanitarie ?? Le professioni sanitarie per l’efficientamento del Servizio Sanitario Na… - maxcollacchi : @PSchioppa @d_granuzzo @sbonaccini Il presidente della Regione Campania non è Vincenzo de Luca del pd? - albatrositalia : @lucasofri E la prima vittima sarà Vincenzo De Luca -