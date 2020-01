Vecchi satelliti stanno per “sfiorarsi”: “La probabilità di collisione potrebbe diminuire o aumentare nelle prossime ore” (Di martedì 28 gennaio 2020) LeoLabs, il laboratorio specializzato nella sorveglianza dei detriti spaziali, ha reso noto che poco dopo la mezzanotte ora italiana del 30 gennaio il telescopio spaziale Iras della NASA (in disuso, lanciato nel 1983), potrebbe sfiorare il satellite sperimentale statunitense Ggse-4, collegato con un cavo a un altro satellite dismesso, Poppy 5 (lanciati nel 1967), a una distanza stimata al momento tra 15 e 30 metri. E’ importante sottolineare che il sistema di sorveglianza non ha diramato allarmi in merito e che, infatti, “il rischio di collisione è probabilmente inferiore all’uno per mille e non c’è alcun rischio per la Terra perché eventuali detriti resterebbero in orbita e quelli che eventualmente entrano in atmosfera brucerebbero,” ha spiegato all’ANSA Luciano Anselmo, dell’Istituto di Scienza e Tecnologie dell’Informazione ... meteoweb.eu

g_brunella : RT @RaiNews: Il passaggio è atteso nella notte del 30 gennaio a una distanza stimata tra i 15 e i 30 metri. Bassa la probabilità di collisi… - RaiNews : Il passaggio è atteso nella notte del 30 gennaio a una distanza stimata tra i 15 e i 30 metri. Bassa la probabilità… -