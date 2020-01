Turista sviene in Autogrill, scatta l’allarme coronavirus: area di servizio chiusa (Di martedì 28 gennaio 2020) Momenti di panico all’Autogrill di Serravalle sull’autostrada A1, dove una Turista di nazionalità cinese si è sentita male ed è svenuta: è scattato l’allarme coronavirus. I clienti che si trovavano nell’area di servizio sono stati fatti uscire velocemente e la zona è stata momentaneamente chiusa. Infatti, sono scattati immediatamente i controlli per accertare il caso e dopo quasi un’ora l’Autogrill ha riaperto. coronavirus, Turista sviene in Autogrill scatta l’allarme coronavirus in Toscana, dove una Turista è improvvisamente svenuta mentre si trovava in un Autogrill all’altezza di Serravalle Pistoiese. La donna cinese stava visitano la città di Pistoia da alcuni giorni insieme alla sua comitiva. Da quanto si apprende, inoltre, l’episodio si è verificato intorno alle ore 18:30 di lunedì 27 gennaio. L’area di servizio è stata ... notizie

fanpage : È scattato l'allarme Coronavirus, l'area di servizio è stata immediatamente chiusa - atestaltasempre : RT @LaconicaMente: Turista cinese sviene in Autogrill, scatta allarme Coronavirus: area di servizio chiusa - SicraPress : Turista cinese sviene in Autogrill, scatta allarme Coronavirus: area di servizio chiusa -