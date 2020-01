“Tu sei l’altra metà dell’amore”. Si sono riconciliate e ha deciso di darle un’altra possibilità (Di martedì 28 gennaio 2020) Nell'ultima puntata del Grande Fratello Vip, abbiamo visto il confronto tra Licia Nunez e quella che era la sua compagna, Barbara Eboli che aveva lasciato l'attrice e concorrente del reality tramite un post su facebook. Nella scorsa puntata del GF Vip Licia, aveva appreso in diretta tv di essere stata lasciata dalla sua compagna Barbara attraverso instagram. E ha potuto riavere un confronto diretto con lei proprio ieri, lunedì 27 gennaio (Continua…) Le due avendo finalmente la possibilità di un confronto diretto. In quel momento, Licia ha confessato di aver avuto momenti molto difficili all'interno della casa dopo la rottura con Barbara. Le parole di Licia: sono giorni molto difficili per me. L'unica cosa alla quale ho pensato in maniera ossessiva e che ho raccontato a alcune amiche qua è che quando Barbara mi dice ‘Ti amo', io rispondo ‘Idem'. Ho sofferto tanto nella mia vita, ... howtodofor

