Revoca donazione coniuge: quando si può fare e cosa significa (Di martedì 28 gennaio 2020) Revoca donazione coniuge: quando si può fare e cosa significa La regola generale del Codice civile, ma anche quella propria del senso comune, pone che le donazioni, ovvero quei contratti con cui per spirito di liberalità, una parte arricchisce l’altra (ad esempio donando una casa o un altro immobile), sono irRevocabili. Tuttavia, non sempre è così e pertanto è legittimo domandarsi se e quando può scattare la Revoca donazione fatta al coniuge, marito o moglie. Vediamo allora più da vicino di che si tratta e quando può ricorrere. Se ti interessa saperne di più sul rapporto tra pignoramento immobiliare e donazione, limite massimo e mesi, clicca qui. Revoca donazione: quali sono le eccezioni per cui può scattare? Come appena detto, l’ipotesi della Revoca donazione – ovvero il venir meno degli effetti del gesto di liberalità – fatta a favore del marito o ... termometropolitico

