Partorisce in casa e mette neonata nella lavatrice, 31enne arrestata per omicidio in Russia (Di martedì 28 gennaio 2020) A scoprire l’orribile scena con sangue ovunque è stato il marito della donna chesi è accorto di quanto accaduto e ha subito allertato i soccorsi. Lei dice che la bimba era nata già morta ma secondo l’accusa avrebbe indotto il parto in maniera prematura per disfarsi della piccola che portava in grembo ma qualcosa è andato storto. Ha partorito in casa di nascosto da tutti, poi ha preso la neonata e l’ha messa in lavatrice. Per questo una 31enne russa, Nadezhda Zavialova, è stata arrestata nei giorni scorsi dalla polizia russa e ora deve rispondere del reato di infanticidio. La vicenda ha scioccato la piccola città di Talitsa, nell’oblast di Sverdlovsk, non lontano da Ekaterinburg. A scoprire l’orribile scena con sangue ovunque è stato il marito della donna che alle prime luci dell’alba si è accorto di quanto accaduto e ha subito allertato i soccorsi. ... limemagazine.eu

