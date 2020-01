Meteo Italia, la TEMPERATURA vola in alto (Di martedì 28 gennaio 2020) Continua l'inverno che non c'è, caratterizzato da un clima mite e da una costante scarsità di precipitazioni e con un Meteo davvero poco dinamico. Nonostante le correnti d'aria più umide ed instabili nord-atlantiche siano riuscite ad abbassare il loro baricentro, coinvolgono in modo solo marginale l'Italia. Inoltre, se da un lato portano un po' d'instabilità, dall'altro sono anche responsabili di venti più miti orientati dai quadranti sud-occidentali. Insomma, avremo sicuramente occasione per vedere un po' di pioggia nei prossimi giorni e anche qualche nevicate sui rilievi, ma non saranno certo questi timidi aspetti a trasformare una stagione sotto tono in un vero e proprio inverno. Le TEMPERATURE infatti, continueranno a rimanere di qualche grado sopra la media del periodo con un ulteriore sussulto proprio a cavallo dei giorni della Merla i quali, per tradizione, ... meteogiornale

FlipRuth : RT @ilmeteoit: #meteo #28gennaio: inizio di #febbraio con irruzione polare sull'#italia. ecco l'ultima inattesa ipotesi del modello america… - periodicodaily : Meteo Italia - Tre perturbazioni minacciano L’anticiclone. Ecco le previsioni per la settimana - Periodico Daily… - Allerta_Meteo : Si ricorda il Bollettino di Criticità e Allerta meteo in #Italia per oggi 28/01/2020 diramato dal @DPCgov ieri 27/0… -