La grande fuga dalla Cina (Di martedì 28 gennaio 2020) Caso estremo, misure estreme: dopo la messa in quarantena di alcune città cinesi in seguito all’escalation del coronavirus, numerosi Paesi procedono verso l’evacuazione dei propri cittadini dalla Cina, incluso il personale diplomatico. Le nazioni in prima linea Già dalle prime notizie circa la diffusione del coronavirus, il governo francese si era messo all’opera per ideare un piano di evacuazione senza scatenare il panico: Parigi prevede di rimpatriare alcune centinaia dei suoi 800 connazionali che vivono nell’area di Wuhan. Gli evacuati dovranno trascorrere 14 giorni in quarantena per evitare di diffondere il virus in Francia. Gli ospedali francesi stanno trattando tre casi confermati del nuovo virus e altri dati come probabili. I casi confermati sono tutti cittadini cinesi che sono recentemente tornati dai loro viaggi. La casa automobilistica francese Psa ha ... it.insideover

