Kinsey Wolanski, nuova invasione: interrompe lo slalom di Schladming per Kobe Bryant (Di martedì 28 gennaio 2020) Kinsey Wolanski, la modella diventata famosa in tutto il mondo per l'invasione di campo durante la finale di Champions League 2019 tra Liverpool e Tottenham, è tornata a far parlare di sè con una nuova irruzione: stavolta sull'arrivo dello slalom di sci a Schladming, con un cartello per Kobe Bryant. fanpage

