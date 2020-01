Joaquin Phoenix: vince il premio e porta conforto agli animali del mattatoio (Di martedì 28 gennaio 2020) Un attore in smocking, reduce da una premiazione, non è un evento così straordinario: se però il medesimo attore viene visto con lo stesso outfit durante una manifestazione animalista, la sorpresa è ovvia. È quanto accaduto a Los Angeles in occasione di un evento organizzato da LA Animal Save, l’associazione californiana che si occupa di sensibilizzare l’opinione pubblica sulle sofferenze degli animali. Il popolare attore ha voluto partecipare di persona, portando acqua ad alcuni suini che stavano aspettando nei camion davanti al mattatoio, poco prima di essere uccisi. Reduce dalla vittoria degli Screen Actors Guild Awards Alla domanda sul perché si trovasse lì, rivoltagli dalla vlogger Jane Velez-Mitchell, Joaquin Phoenix ha risposto con disarmante semplicità: “Perché devo. Penso che la maggior parte delle persone non conosce veramente le torture a cui vanno incontro gli animali ... thesocialpost

