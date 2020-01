In Apex Legends il nuovo eroe Forge è appena stato ucciso dal misterioso Revenant? (Di martedì 28 gennaio 2020) Respawn Entertainment continua a espandere il lore di Apex Legends con un nuovo capitolo di Storie di Frontiera che fa luce sui retroscena di una nuova leggenda che sta per entrare nell'arena di Confini del Mondo. Storie di Frontiera di oggi: Scontri Ravvicinati punta a sconvolgere con una svolta inaspettata che inciderà su ciò che i giocatori possono aspettarsi dalla Stagione 4 - Assimilazione.La nuova Leggenda James "Forge" McCormick, l'ex campione di Hyper Fighting è arrivato in Apex Legends, ma un misterioso assassino ha nel mirino lui e il suo sponsor Hammond Robotics. Un assaggio del nuovo nemico che i videogiocatori incontreranno in Storie di Frontiera di oggi è disponibile nel trailer ufficiale.Un trailer che sotto molti aspetti lascia però interdetti perché sembra proprio che gli sviluppatori abbiano deciso di uccidere Forge a pochissimi attimi dal reveal. L'eroe sarebbe ... eurogamer

