GF VIP 4, Licia Nunez incontra l’ex fidanzata Barbara Eboli. Pace fatta? (Di martedì 28 gennaio 2020) Licia Nunez è una della concorrenti del GF VIP 4. Sin dalle primissime battute ha fatto molto parlare di sé per la storia d’amore, durata molti anni ma poi finita, con Imma Battaglia. Licia, una donna che appare da subito forte e fragile allo stesso tempo, si lascia andare nella casa. Racconta molto spesso i suoi momenti con la Battaglia prima che questa la lasciasse per l’attuale compagna Eva Grimaldi. Le parole utilizzate sono state tantissime, altrettanto gli sfoghi e i momenti di malinconia. Dopo essere stata lasciata lunedì scorso con un post, ieri sera Lucia Nunez ha però incontrato la sua Barbara. Decisivo il chiarimento tra le due donne. Ecco com’è andata. Lucia Nunez, mollata in diretta dalla fidanzata Ci eravamo lasciati, la scorsa puntata, con la rottura del rapporto tra Licia Nunez e la fidanzata Barbara Eboli. Quest’ultima, infatti, stanca dei ... kontrokultura

