Formula 1 - La nuova Haas sarà svelata il 19 febbraio (Di martedì 28 gennaio 2020) La Haas si prepara a svelare la nuova VF20, la monoposto che prenderà parte al Mondiale di Formula 1 2020. I due piloti titolari - Romain Grosjean e Kevin Magnussen - toglieranno il velo alla vettura il prossimo 19 febbraio, poco prima dell'inizio dei test pre-stagione a Barcellona.Doppio appuntamento in pitlane. La VF20 sarà presentata ai media in pista alle ore 8. Dopo le foto di rito, i giornalisti si sposteranno lungo la corsia box di Barcellona per assistere a un'altra presentazione, quella dell'Alfa Romeo, fissata per le 8:15. L'inizio dei test è fissato per le 9 del mattino e continueranno fino alle 18. Si attendono le date ufficiali di Red Bull e Williams per completare il calendario delle presentazioni: secondo le indiscrezioni, comunque, entrambe sveleranno le rispettive vetture la settimana precedente a quella dei test invernali.Le date di presentazione ufficializzate ... quattroruote

