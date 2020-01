Coronavirus, la mappa in tempo reale del contagio (Di martedì 28 gennaio 2020) Il Coronavirus lentamente ma inesorabilmente da Wuhan, dove è nato, si sta diffondendo in tutto il mondo. E l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) oggi ha fatto importanti ammissioni, dicendo che il virus ha un periodo di incubazione che va da 0 a 14 giorni, cosa che rende molto problematica la sua gestione ed il controllo.La Johns Hopkins University negli Usa ha realizzato questa mappa interattiva che raccoglie in tempo reale i dati scientifici provenienti da tutto il mondo. Si vede il numero di contagiati e quello dei morti, comprensivi dei rispettivi luoghi. panorama

sole24ore : Virus cinese, i morti salgono a 106: scuole chiuse e stop ai viaggi all’estero. Ecco la mappa del contagio… - sole24ore : Blog | La mappa della Johns Hopkins University per seguire la diffusione del coronavirus (quasi in tempo reale) - I… - Corriere : La mappa per seguire (in tempo reale) la diffusione del coronavirus -