Call center: corteo a Palermo, Slc Cgil ‘adesione al 60%, situazione drammatica’ (Di martedì 28 gennaio 2020) Palermo, 28 gen. (Adnkronos) – “Lo sciopero è riuscito. L’adesione nella nostra città è stata alta: il 60 per cento con punte del 70 per cento. In prefettura la dottoressa Baratta ha ricevuto una delegazione e il documento dei sindacati con le nostre rivendicazioni sarà trasmesso al governo”. Così Massimiliano Fiduccia, della Slc Cgil Palermo e Rsu Almaviva, commenta la manifestazione regionale dei Call center che questa mattina, a Palermo, ha visto alcune centinaia di lavoratori in corteo da piazza Croci alla sede della prefettura in via Cavour. “A Palermo la tensione è alta perché la situazione è veramente drammatica e peggiora di giorno in giorno – aggiunge – Alla vertenza Almaviva si sommano gli altri esuberi annunciati ieri dall’azienda Abramo. Stiamo vivendo una situazione molto complicata, diffusa anche in altri territori. Per ... calcioweb.eu

