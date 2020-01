Brasile. Birra contaminata da glicole dietilenico: 4 vittime accertate. Ecco i marchi interessati (Di martedì 28 gennaio 2020) Il glicole dietilenico è una sostanza organica (e tossica) utilizzata come solvente in diversi settori: sicuramente non ci si aspetta è di trovarlo nella Birra, al contrario di quanto starebbe succedendo nello stato del Minas Gerais, a Sud-Est della capitale Brasilia. I test eseguiti dal ministero dell'Agricoltura brasiliano confermano la contaminazione. fanpage

birraBUZZ : RT @FattoAlimentare: Allerta birra all’antigelo in Brasile: 22 casi di sospetto avvelenamento da glicole dietilenico #birra #rischioAliment… - mbwManzoni : Birra contaminata da glicole dietilenico, morte quattro persone: il prodotto da evitare - ilovebirra : RT @FattoAlimentare: Allerta birra all’antigelo in Brasile: 22 casi di sospetto avvelenamento da glicole dietilenico #birra #rischioAliment… -