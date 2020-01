Atalanta: l’intesa tra Ilicic e Hateboer funziona, la Dea sfonda a destra (Di martedì 28 gennaio 2020) Le connessioni tra quinto e trequartista sono fondamentali per Gasperini. Lo si è visto in Torino-Atalanta, con Ilicic e Hateboer Se Ilicic riesce ad esprimersi a tali livelli, è molto importante la costante spinta del quinto di destra dell’Atalanta. Ciò lo si è visto anche contro il Torino: si formano costanti combinazioni tra trequartista ed esterno, con la Dea che può quindi sfruttare molto bene le corsie esterne. Un esempio nella slide sopra: Ilicic alla fine premia la sovrapposizione di Hateboer, che può aggredire la profondità. Sono quindi fondamentali le combinazioni tra quinto e trequartista. Leggi su Calcionews24.com calcionews24

