Terremoto oggi in Italia 27 gennaio 2020: scossa in provincia di Rieti | Scosse in tempo reale (Di lunedì 27 gennaio 2020) Terremoto oggi 27 gennaio 2020 Lista Ingv terremoti Ultima ora Italia Terremoto oggi Italia – Sono raccolte qui in tempo reale tutte le ultime notizie sulle Scosse di Terremoto in Italia di oggi, lunedì 27 gennaio 2020: trovate informazioni su magnitudo, epicentro, orario dell’evento sismico, zona colpita dal sisma. La lista delle principali rilevazioni di INGV (Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia), città per città, regioni per regioni, ora per ora. Di seguito gli aggiornamenti in tempo reale. Ore 12,04 – Lieve scossa in provincia di Macerata Una leggera scossa di Terremoto è stata registrata a Cingoli, in provincia di Macerata. Il sisma, di magnitudo 1.2, è stato individuato a una profondità di 6 chilometri. Ore 7,42- scossa in provincia di Rieti Una scossa di Terremoto di magnitudo 2.4 si è verificata ad Accumoli, in provincia di Rieti, a una ... tpi

