Svastiche a Brescia: raid razzista in un bar nella Giornata della Memoria (Di lunedì 27 gennaio 2020) Proprio nella Giornata della Memoria arriva la notizia di un terribile episodio di discriminazione che si è verificato a Rezzato, in provincia di Brescia, dove in un bar sono comparse Svastiche, croci celtiche e insulti a sfondo razzista e sessista. L’episodio è stato denunciato da un residente del quartiere con un post su Facebook in cui ha pubblicato le foto delle offese scritte con una bomboletta spray sul pavimento del bar preso di mira dai vandali. Bersaglio degli insulti è una ragazza di origini marocchine che lavora proprio all’interno del bar. Immediata è stata la reazione del web che ha espresso vicinanza e solidarietà alla ragazza. Gli artefici di questo gesto restano ancora ignoti. Svastiche a Brescia: parla la ragazza La ragazza bersaglio dell’episodio di violenza ha rilasciato un commento ai microfoni di Radiondadurto: “Io abito a trenta chilometri ... notizie

