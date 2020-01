Smog Milano: PM10 in aumento, livelli oltre i limiti (Di lunedì 27 gennaio 2020) I livelli di PM10 nell’aria di Milano sono in aumento: ieri le 4 centraline di Arpa Lombardia hanno registrato valori di particolato tra 81 e 90 microgrammi per metro cubo (50 è la soglia massima). oltre i limiti anche alcuni Comuni della provincia del capoluogo lombardo: 91 microgrammi a Pioltello-Limito, 72 a Cassano D’Adda, 70 a Turbigo.L'articolo Smog Milano: PM10 in aumento, livelli oltre i limiti Meteo Web. meteoweb.eu

