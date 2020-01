Scritta antisemita a Torino: “Crepa sporca ebrea” nel cortile di casa (Di lunedì 27 gennaio 2020) Proprio nelle ore in cui si ricorda la Giornata della memoria un nuovo episodio di intolleranza scuote il nostro Paese, con il rinvenimento a Torino di una Scritta antisemita vergata sul muro di casa di una signora di origini ebraiche. Le parole “Crepa sporca ebrea” sono apparse nella giornata del 27 gennaio sul muro del cortile interno dell’abitazione della settantenne, figlia di una staffetta partigiana. Al momento, gli agenti della Digos stanno indagando sul caso al fine di risalire all’identità dell’autore. Scritta antisemita a Torino Intervistata dalla stampa locale, la signora Maria ha raccontato ai giornalisti il momento in cui ha notato la vile Scritta sul muro della sua casa di via casale, nel quartiere torinese di Borgo Po: “Stavo uscendo per fare due passi, quando ho visto quella Scritta sul muro del palazzo. … Non ho mai fatto ... notizie

