Sabrina 3 su Netflix, l’horror assume nuove forme in una stagione caotica ma geniale (recensione) (Di lunedì 27 gennaio 2020) Sabrina 3 su Netflix non è la stagione che ci si aspetta. O meglio, le terrificanti avventure della strega adolescente, nata sui fumetti Archie, prendono una piega molto inaspettata. Siamo di fronte a una stagione più matura e più concentrata - si entra nel vivo dell'azione, non ci sono episodi di riempimento - ma che ha rischiato spesso di diventare caotica - specialmente nel finale.Nonostante i rischi intrapresi, Sabrina 3 su Netflix ha saputo osare, introducendo una nuova mitologia che influenzerà la prossima stagione (già confermata). La storia continua a focalizzarsi sull'adolescente metà umana e metà strega, ancora divisa tra i suoi affetti mortali e le sue responsabilità come erede di Lucifero all'Inferno. Rispetto alle precedenti stagioni, Sabrina risulta un personaggio più maturo e consapevole delle scelte da compiere - scelte che, come si vedrà nel finale, porteranno a dei ... optimaitalia

