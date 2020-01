Regionali, i dati dello spoglio in Emilia Romagna e Calabria. Flop del M5S (Di lunedì 27 gennaio 2020) Stefano Bonaccini riconfermato governatore dell’Emilia Romagna con oltre il 51%. Jole Santelli stravince in Calabria con quasi il 56%. Le elezioni Regionali svoltesi in Emilia Romagna e in Calabria hanno confermato Stefano Bonaccini alla guida della storica regione rossa e eletto la prima donna governatrice in una regione del Mezzogiorno quale Jole Santelli. Emilia Romagna, Bonaccini oltre il 51% Dopo gli instant poll, le prime proiezioni davano il candidato del centrosinistra Stefano Bonaccini in vantaggio sulla leghista Lucia Borgonzoni. Lo spoglio ha confermato i dati e, anzi, ha visto aumentare il distacco tra i due sfidanti: il governatore uscente, quando mancano pochissime sezioni, è in testa con il 51,4% mentre la sfidante è ferma al 43,7%. Flop del Movimento 5 Stelle che con Simone Benini non arriva al 4%. ... newsmondo

