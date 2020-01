Regionali, Conte: “Salvini grande sconfitto. Indegno e inaccettabile andare a citofonare additando singoli cittadini” (Di lunedì 27 gennaio 2020) “È Indegno andare in giro a citofonare additando singoli cittadini. Mi ricorda pratiche oscurantiste del passato: è un ‘dagli all’untore’ che non possiamo accettare, tantomeno da chi per 15 mesi ha fatto il ministro dell’Interno e aveva una grande responsabilità di perseguire quei reati e ora ha una grande responsabilità come leader d’opposizione. Sono scorciatoie che non possiamo accettare“. Lo ha detto il premier Giuseppe Conte che fuori da Palazzo Chigi ha commentato i risultati delle Regionali complimentandosi con Santelli e Bonaccini L'articolo Regionali, Conte: “Salvini grande sconfitto. Indegno e inaccettabile andare a citofonare additando singoli cittadini” proviene da Il Fatto Quotidiano. ilfattoquotidiano

sole24ore : Perché la vittoria di Bonaccini rafforza il Governo Conte. L’analisi sulle elezioni regionali in Emilia Romagna per… - fattoquotidiano : Elezioni regionali decisive per il governo? La risposta di Conte alla giornalista: “Le spiego la democrazia parlame… - fattoquotidiano : Regionali, Conte: “Tornare a fare il professore? Mestiere piacevole, ma da lunedì è improbabile”. E su Gregoretti:… -