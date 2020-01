Quella volta che il The New York Times derise Robert Goddard (Di lunedì 27 gennaio 2020) “Ognuno sa che un razzo non può viaggiare nel vuoto, poiché non c’è nulla da cui trarre la spinta. Goddard sembra non avere nemmeno le conoscenze di base delle scuole superiori”.A dire queste falsità scientifiche e ad infangare il nome di uno dei pionieri della missilistica moderna è niente meno che il The New York Times dopo uno degli esperimenti dello scienziato statunitense negli anni ’20. Infatti, le teorie di Robert Goddard, troppo rivoluzionarie per gli standard dell’epoca, vennero accolte dai media e dalla comunità scientifica con un certo scetticismo.Quarant’anni dopo però, pochi giorni prima del “One small step” di Neil Armstrong, lo stesso quotidiano chiese scusa allo scienziato statunitense, ritrattando il madornale errore compiuto dai colleghi. Ma andiamo con ordine.Nato a ... huffingtonpost

NicolaPorro : Tutto sulle #elezioniregionali. Quella di #Salvini non è clamorosa, ma è una sconfitta. Vince soprattutto… - chetempochefa : 'Tutta questa eccitazione, che c'è intorno a me, qualche volta mi disorienta perché non mi sento quella persona che… - lapinella : Kobe e sua figlia Gianna. Non scordero’ mai quella volta che l’ho visto giocare a Los Angeles con i suoi Lakers....… -