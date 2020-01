Morte Kobe Bryant, Michael Jordan: “Scioccato, era come un fratello minore” (Di lunedì 27 gennaio 2020) "Ho amato Kobe, era un fratello minore per me". Così, Michael Jordan ha voluto ricordare la scomparsa dell'amico Kobe Bryant, morto in un incidente in elicottero dove ha perso la vita anche la figlia Gianna (e altre 7 persone): "Le parole non possono descrivere il dolore che sto provando. Avversario tra i migliori, talento assoluto, papà fantastico" fanpage

