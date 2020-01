Morte Kobe Bryant: il momento in cui la torre di controllo perde il contatto con l’elicottero | VIDEO (Di lunedì 27 gennaio 2020) Morte Kobe Bryant: il momento in cui la torre di controllo perde il contatto con l’elicottero VIDEO Il mondo dello sport ha perso una delle sue leggende: ieri, 26 gennaio 2020, è morto in un tragico incidente in elicottero Kobe Bryant, vera e propria leggenda della NBA. In tutto sono 9 i morti, tra cui la figlia primogenita del campione, Gianna Maria (13 anni), John Altobelli, 56 anni, allenatore di baseball che era in compagnia della figlia Alyssa (13 anni e compagna di squadra di Gianna Maria) e la moglie Keri, anche loro scomparse, e Christina Mauser, allenatrice di basket. Nel video seguente si vedono gli ultimi minuti di volo prima che la torre di controllo perdesse il contatto con l’elicottero su cui stava viaggiando Kobe Bryant. Al minuto 3.53 del seguente video si ha l’ultima comunicazione da parte del pilota, poi la torre di controllo prova a stabilire nuovi ... tpi

